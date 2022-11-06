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29 минут назад

Axios: у сотрудников Epic Games оказались более высокие зарплаты, чем в Rockstar Games

Газета.Ruиещё 1

Зарплаты сотрудников компаний Rockstar Games и Epic Games, работающих из офисов в Нью-Йорке, оказались в открытом доступе из-за закона о прозрачности оплаты труда. Издание Axios изучило эти документы и сравнило суммы работников на разных должностях.

Стали известны зарплаты сотрудников Rockstar Games и Epic Games
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным журналистов, самые высокие зарплаты у Epic Games. Например, операционный менеджер по политике контента может получать от $159 до $206 тыс. в год, а старший менеджер по Unreal Engine — от $187 до $242 тыс.

При этом у офиса Rockstar Games наибольшее число вакансий среди игровых компаний, имеющих представительство в Нью-Йорке. В городе работают в том числе руководитель продукта для приложения Rockstar Games Launcher ($63-$184 тыс. в год), режиссер озвучивания ($123-$144 тыс.) и помощник дизайнера диалогов для открытого мира в играх ($50–$57 тыс.).

Также издание привело данные о зарплатах сотрудников нью-йоркского офиса сервиса для стриминга игр Twitch. Компания предлагает старшему программисту-консультанту $145-$195 тыс., а инженеру-программисту по безопасности — от $158 до $214 тыс.

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