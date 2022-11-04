В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
34 минуты назад

Дату релиза Final Fantasy XVI назовут уже до конца этого года

Игромания.ру

Создатели Final Fantasy XVI сообщили, что дату релиза новинки должны назвать уже до конца текущего года.

Дату релиза Final Fantasy XVI назовут до конца этого года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На данный момент разработка проекта завершена примерно на 95%, игра находится «на финишной прямой». Сейчас авторы проходят её каждый день, улучшая проблемные элементы, которые в том числе связаны с производительностью.

Кроме того, происходит процесс «отлова багов», отнимающий много времени, поскольку масштаб у игры довольно внушительный. Сейчас этой задачей заняты почти все программисты.

Выход игры намечен на лето 2023 года, однако более точные данные сообщат уже довольно скоро. Пользователи сети предположили, что дату релиза огласят на The Game Awards 2022, которая состоится 8 декабря.

В Final Fantasy XVI игрок отправится в Валистею, где правят Доминанты, содержащие внутри себя могучие сущности. Главный герой Клайв был охранником младшего брата, который принадлежал к Доминантам, но трагические события направляют персонажа на путь мести. Саму игру создают для PS5.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители