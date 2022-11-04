Дату релиза Final Fantasy XVI назовут до конца этого года

Создатели Final Fantasy XVI сообщили, что дату релиза новинки должны назвать уже до конца текущего года.

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На данный момент разработка проекта завершена примерно на 95%, игра находится «на финишной прямой». Сейчас авторы проходят её каждый день, улучшая проблемные элементы, которые в том числе связаны с производительностью.

Кроме того, происходит процесс «отлова багов», отнимающий много времени, поскольку масштаб у игры довольно внушительный. Сейчас этой задачей заняты почти все программисты.

Выход игры намечен на лето 2023 года, однако более точные данные сообщат уже довольно скоро. Пользователи сети предположили, что дату релиза огласят на The Game Awards 2022, которая состоится 8 декабря.