Студия мобильных игр Belka Games объявила об уходе из России

Компания Belka Games, разработчик и издатель игр для мобильных устройств, заявила о полном уходе из России. О этом пишет портал App2Top.ru со ссылкой на пресс-службу студии.

Фото: Belka Games Belka Games

Отмечается, что Belka Games выпустила такие игры, как Clockmaker, Solitaire Cruise и Bermuda Adventures. Общая аудитория приложений составляет порядка 100 млн человек.

Гендиректор студии Александр Богданов рассказал, что компания готовилась к закрытию российского офиса постепенно. Из страны за семь месяцев было релоцировано свыше 200 сотрудников, при том, что штат в начале года составлял 240 человек.