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15 минут назад

Студия мобильных игр Belka Games объявила об уходе из России

Илья Родин

Компания Belka Games, разработчик и издатель игр для мобильных устройств, заявила о полном уходе из России. О этом пишет портал App2Top.ru со ссылкой на пресс-службу студии.

Студия мобильных игр Belka Games объявила об уходе из России
Фото: Belka GamesBelka Games

Отмечается, что Belka Games выпустила такие игры, как Clockmaker, Solitaire Cruise и Bermuda Adventures. Общая аудитория приложений составляет порядка 100 млн человек.

Гендиректор студии Александр Богданов рассказал, что компания готовилась к закрытию российского офиса постепенно. Из страны за семь месяцев было релоцировано свыше 200 сотрудников, при том, что штат в начале года составлял 240 человек.

Он отметил, что компания продолжит свою деятельность в Европе. Штат студии будет расширяться.

Игры,Александр Богданов,
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