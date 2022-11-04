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35 минут назад

Valve резко увеличила награды за ивент Diretide в Dota 2 — это разочаровало игроков

Чемпионат.comиещё 2

После выхода нового режима «Восстание Тьмы» в Dota 2 сотни игроков обрушились с критикой на разработчиков из компании Valve.

Награды за ивент Diretide в Dota 2 разочаровали игроков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Причиной стало резкое увеличение курса обмена конфет, за которые теперь можно купить уникальные косметические предметы. До начала Diretide каждый игрок мог получить лишь одну конфету, уничтожив ненужный ему набор предметов, а теперь Valve даёт сразу шесть тянучек.

Многих игроков, обменявших сеты по невыгодному курсу, расстроило такое решение разработчиков. Они начали массово выражать своё недовольство в соцсетях, занижать оценки Dota 2 в Steam и угрожать навсегда удалить игру.

В итоге через несколько часов Valve признала свою ошибку. Новый курс менять не стали, но игроки, которые обменивали сеты ранее, теперь получат компенсацию.

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