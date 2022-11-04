Награды за ивент Diretide в Dota 2 разочаровали игроков

После выхода нового режима «Восстание Тьмы» в Dota 2 сотни игроков обрушились с критикой на разработчиков из компании Valve.

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Причиной стало резкое увеличение курса обмена конфет, за которые теперь можно купить уникальные косметические предметы. До начала Diretide каждый игрок мог получить лишь одну конфету, уничтожив ненужный ему набор предметов, а теперь Valve даёт сразу шесть тянучек.

Многих игроков, обменявших сеты по невыгодному курсу, расстроило такое решение разработчиков. Они начали массово выражать своё недовольство в соцсетях, занижать оценки Dota 2 в Steam и угрожать навсегда удалить игру.