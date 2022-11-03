В новой игре Хидео Кодзимы может снова появиться Маргарет Куэлли

В сети появились первые скриншоты из нового проекта знаменитого японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. На первых кадрах хоррора Overdose фанаты разглядели актрису Маргарет Куэлли, которая ранее уже работала с Кодзимой над Death Stranding – именно она сыграла Маму в первой игре Kojima Productions. Об этом сообщает журналист Том Хендерсон.

Судя по всему, скриншоты взяты из дебютного трейлера Overdose. При этом новость о готовящемся трейлере игры появилась уже некоторое время назад, но разработчики попросили удалить эту информацию и возможные кадры из видео. Судя по всему, новые скриншоты взяты из того же трейлера – на всех кадрах актриса носит одно голубое платье.