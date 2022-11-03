В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
52 минуты назад

В новой игре Хидео Кодзимы может снова появиться Маргарет Куэлли

Елена Прошина

В сети появились первые скриншоты из нового проекта знаменитого японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. На первых кадрах хоррора Overdose фанаты разглядели актрису Маргарет Куэлли, которая ранее уже работала с Кодзимой над Death Stranding – именно она сыграла Маму в первой игре Kojima Productions. Об этом сообщает журналист Том Хендерсон.

В новой игре Хидео Кодзимы может снова появиться Маргарет Куэлли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судя по всему, скриншоты взяты из дебютного трейлера Overdose. При этом новость о готовящемся трейлере игры появилась уже некоторое время назад, но разработчики попросили удалить эту информацию и возможные кадры из видео. Судя по всему, новые скриншоты взяты из того же трейлера – на всех кадрах актриса носит одно голубое платье.

Хоррор Overdose известен публике только из утечек – официально игра пока не была анонсирована. Однако сам Кодзима ранее признался, что действительно работает над новой игрой в сотрудничестве с Xbox Game Studios. По его словам, новый проект сможет «изменить не только игровую индустрию, но и киноиндустрию».

Игры,Том Хендерсон,Маргарет Куэлли,Хидео Кодзима,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители