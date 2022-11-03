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1 час назад

Элтон Джон проведет виртуальный концерт в игре Roblox

Газета.Ru

Британский певец Элтон Джон разработал собственный виртуальный мир в игре Roblox. Об этом сообщает NME.

Элтон Джон проведет виртуальный концерт в игре Roblox
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист презентовал свой мир «Beyond the Yellow Brick Road». В уровень входят интерактивные задания по мотивам хитов Элтона Джона и викторины. Также в игре представят коллекцию скинов, вдохновленных образами певца. Фанаты смогут примерить полные наряды или отдельные предметы из гардероба Элтона Джона на своем аватаре.

«Я всегда был самим собой и использовал свой имидж, очки и музыку, чтобы выразить себя, и Roblox, действительно, поощряет это самовыражение. Теперь мои поклонники могут сделать то же самое, и это захватывающе», — поделился исполнитель.

В виртуальном мире также пройдет 10-минутный концерт Элтона Джона с любимыми композициями артиста. Выступление состоится 17 ноября и будет повторяться каждый час до 20 ноября.

«На каждом этапе моей карьеры я всегда хотел двигаться вперед и смотреть в будущее. «Beyond the Yellow Brick Road» — это следующий шаг на этом пути», — отметил музыкант. Он добавил, что с нетерпением ждет реакции поклонников.

Игры,Элтон Джон,
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