Элтон Джон проведет виртуальный концерт в игре Roblox

Британский певец Элтон Джон разработал собственный виртуальный мир в игре Roblox. Об этом сообщает NME.
Артист презентовал свой мир «Beyond the Yellow Brick Road». В уровень входят интерактивные задания по мотивам хитов Элтона Джона и викторины. Также в игре представят коллекцию скинов, вдохновленных образами певца. Фанаты смогут примерить полные наряды или отдельные предметы из гардероба Элтона Джона на своем аватаре.
«Я всегда был самим собой и использовал свой имидж, очки и музыку, чтобы выразить себя, и Roblox, действительно, поощряет это самовыражение. Теперь мои поклонники могут сделать то же самое, и это захватывающе», — поделился исполнитель.
В виртуальном мире также пройдет 10-минутный концерт Элтона Джона с любимыми композициями артиста. Выступление состоится 17 ноября и будет повторяться каждый час до 20 ноября.
«На каждом этапе моей карьеры я всегда хотел двигаться вперед и смотреть в будущее. «Beyond the Yellow Brick Road» — это следующий шаг на этом пути», — отметил музыкант. Он добавил, что с нетерпением ждет реакции поклонников.