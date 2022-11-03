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1 час назад

«Это шедевр»: критики в абсолютном восторге от God of War: Ragnarok

Игромания.ру

В сети появились рецензии по God of War: Ragnarok — критики остались в огромном восторге от продолжения истории Кратоса.

«Это шедевр»: критики в абсолютном восторге от God of War: Ragnarok
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На Metacritic игра получила 94 балла по 95 отзывам, такой же результат и на OpenCritic. Проект называют достойным наследником God of War (2018), который не только достигает высот прошлой части, но и превосходит её. Некоторые посчитали, что сиквел вообще во всём лучше предыдущей игры.

Похвалы удостоились сценарий, актёрские работы, эпичный масштаб, визуальная составляющая и геймплейные улучшения. Рецензенты отмечают, что сюжет получился чрезвычайно эмоциональным и увлекательным, а за персонажей переживаешь с первого часа прохождения.

Ещё проект называют отличным и уместным финалом «Северной саги» Кратоса, который, опять же, получился весьма эмоциональным.

С технической точки зрения авторы добавили полезных нововведений не только боевой системе, но и прокачке, которая стала разнообразнее. Ещё создатели представили интересный дизайн Девяти Миров и, похоже, обошлись без багов вообще.

Среди спорных моментов отмечается намерение авторов чересчур шустро завершить текущую историю и небольшие проблемы с темпом повествования. Сюжет собран не так «гладко», как у прошлой игры, но он всё равно впечатляет.

Ещё не стоит ожидать от сиквела каких-то крупных инноваций, в основном он лишь улучшает элементы последней части. Некоторым не очень понравились отдельные сценарные выборы и подача сюжета. Но полностью негативных отзывов у игры на данный момент нет вообще (ниже 80 баллов).

Релиз God of War: Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5. Сравнение трейлера с геймплеем

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