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1 час назад

Специалисты сравнили God of War Ragnarok на PS4, PS4 Pro и PS5

Чемпионат.comиещё 7

IGN выпустил подробное видеосравнение God of War Ragnarok в различных режимах на базовой PS4, PS4 Pro и PS5

Специалисты сравнили God of War Ragnarok на PS4, PS4 Pro и PS5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Специалисты отмечают, что на базовой PS4 и PS4 Slim игра оптимизирована и выглядит более чем отлично, но на этих консолях нет доступа к настройкам визуальных режимов. А у владельцев PS4 Pro и PS5 есть возможность выбрать из девяти форматов игры. На новой платформе Sony даже можно играть в 120 FPS, или выставить разрешение 4K при 40 FPS.

God of War Ragnarok выглядит лучше, чем её демонстрировали в трейлерах. Журналисты отмечают, что в самой игре более реалистичное освещение и глубокие тени.

Важно отметить, что изначально сиквел разрабатывали под PS4, а для PS5 игру лишь улучшили и подогнали под технические возможности платформы. Об этом в одном из интервью рассказал директор по анимации в студии Santa Monica Бруно Веласкес.

Критики уже прошли игру. По их словам, прошлая часть ощущалась некой пробой пера, а «Рагнарёк» — это уверенный шаг вперёд. Сиквел показывает настоящего «Бога войны» — брутального, жестокого, но при этом мастерски написанного и поставленного.

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