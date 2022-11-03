Специалисты сравнили God of War Ragnarok на PS4, PS4 Pro и PS5

IGN выпустил подробное видеосравнение God of War Ragnarok в различных режимах на базовой PS4, PS4 Pro и PS5

Специалисты отмечают, что на базовой PS4 и PS4 Slim игра оптимизирована и выглядит более чем отлично, но на этих консолях нет доступа к настройкам визуальных режимов. А у владельцев PS4 Pro и PS5 есть возможность выбрать из девяти форматов игры. На новой платформе Sony даже можно играть в 120 FPS, или выставить разрешение 4K при 40 FPS.

God of War Ragnarok выглядит лучше, чем её демонстрировали в трейлерах. Журналисты отмечают, что в самой игре более реалистичное освещение и глубокие тени.

Важно отметить, что изначально сиквел разрабатывали под PS4, а для PS5 игру лишь улучшили и подогнали под технические возможности платформы. Об этом в одном из интервью рассказал директор по анимации в студии Santa Monica Бруно Веласкес.