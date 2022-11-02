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57 минут назад

Шлем для игр PlayStation VR2 появится в продаже по более высокой цене, чем PlayStation 5

Газета.Ru

Sony объявила, что шлем виртуальной реальности PlayStation VR2 появится в продаже 22 февраля 2023 года. Как сообщается в официальном блоге компании, VR-гарнитура будет дороже PlayStation 5 — $550 (34,2 тыс. руб. по текущему курсу).

Новый VR-шлем для игр от Sony оказался дороже PlayStation 5
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В настоящее время в США приставки PlayStation 5 стоят дешевле: $499 (31 тыс. руб.) за версию с дисководом и $399 (24,8 тыс. руб.) — без дисковода.

Шлем PlayStation VR2 будет продаваться в том числе в комплекте с игрой Horizon Call of the Mountain, которая была создана специально для гарнитуры. Версия с Horizon Call of the Mountain будет дороже на $50.

В комплекте с шлемом покупатели получат контроллеры PS VR2 Sense и стереонаушники. Зарядная станция для VR-контроллеров будет продаваться отдельно.

Разрешение изображения увеличилось до 4000 на 2040 пикселей с частотой обновления 90 или 120 Гц. На гарнитуре установлены гироскоп и акселерометр, квартет обычных камер и пара инфракрасных камер. Все датчики вместе следят за положением гарнитуры и контроллеров и глазами пользователя. PS VR2 подключается к консоли с помощью одного кабеля USB-C.

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