Глава Xbox рассказал, что станет с шутером Call of Duty на PlayStation

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер описал будущее шутера Call of Duty на игровых устройствах и сервисах от PlayStation. О судьбе популярной серии игр он рассказал в интервью YouTube-каналу Same Brain.

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По словам главы Xbox, все новые игры Call of Duty продолжат выходить и на PlayStation, несмотря на то, что Microsoft приобретает компанию Activision Blizzard, в которую входят и студии-разработчики проектов.

«Мы не будем забирать Call of Duty с PlayStation. Это не является целью нашего приобретения», — отметил Спенсер.

Топ-менеджер Microsoft заверил, что это правило будет неизменным, пока «будет существовать игровая платформа» Sony.