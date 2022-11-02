Глава Xbox рассказал, что станет с шутером Call of Duty на PlayStation

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер описал будущее шутера Call of Duty на игровых устройствах и сервисах от PlayStation. О судьбе популярной серии игр он рассказал в интервью YouTube-каналу Same Brain.
По словам главы Xbox, все новые игры Call of Duty продолжат выходить и на PlayStation, несмотря на то, что Microsoft приобретает компанию Activision Blizzard, в которую входят и студии-разработчики проектов.
«Мы не будем забирать Call of Duty с PlayStation. Это не является целью нашего приобретения», — отметил Спенсер.
Топ-менеджер Microsoft заверил, что это правило будет неизменным, пока «будет существовать игровая платформа» Sony.
В пример Спенсер привел игру Minecraft. Он пояснил, что после приобретения Microsoft прав на популярный проект, игра не стала эксклюзивом, а, наоборот, оказалась доступна на еще большем количестве устройств.