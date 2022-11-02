Раскрыта дата релиза шутера Atomic Heart

Игровая студия Mundfish выпустила новый трейлер Atomic Heart, назвав официальную дату релиза проекта. Ролик опубликован на YouTube-канале IGN.

Фото: Focus Entertainment Focus Entertainment

Как оказалось, слухи были правдивыми — игра выйдет 21 февраля 2023 года. Тем временем, в сервисе VK Play открылся предзаказ на шутер в трех вариантах. Стандартное издание обойдется пользователю в 2499 руб., золотое — в 3199 руб., а премиум с цифровым артбуком и несколькими косметическими предметами — 3599 руб.

Atomic Heart — приключенческий шутер с элементами RPG с открытым миром, действие которого развернется в альтернативном СССР. Главным героем игры выступает Сергей Нечаев, офицер разведки по особым поручениям и специалист по урегулированию сложных ситуаций любыми, в том числе силовыми методами. Ему предстоит отправиться на предприятие «3826», так как роботы на объекте вышли из строя и напали на персонал.

Выход игры состоится на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Владельцы консолей прошлого поколения смогут играть в Atomic Heart в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду, в то время как на PS5 и Xbox Series X проект будет работать в режиме 60 FPS при динамическом 4K-разрешении.