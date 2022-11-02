Blizzard анонсировала большое дополнение для Hearthstone — «Марш Короля-лича»

Blizzard презентовала новое большое обновление для Hearthstone — оно называется «Марш Короля-лича». DLC привнесёт в игру новый класс — рыцаря смерти, который умеет призывать за две маны нежить с характеристиками 1/1, способную делать «Рывок вурдалака». В конце каждого хода она умирает. Рыцари также подсчитывают трупы, которые увеличивают их мощь.

Рыцари смерти при составлении колоды получат специальную механики рун — у каждой будут свои сильные стороны. Игрокам позволят составлять колоды с любым сочетанием рун, при этом некоторые карты потребуют, чтобы все собранные карты были одного типа.

Вместе с дополнением в Hearthstone появятся новые черты карт. Они позволят существам с «Перерождением» вернуться в бой. Станут доступны карты и со свойством «Жажда маны „X”», — они получают бонусный эффект, когда у пользователя есть нужное количество маны. Остальные подробности можно узнать на сайте игры.