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1 час назад

Игру The Sims 5 взломали

Lenta.ruиещё 2

Неизвестным хакерам удалось взломать игру The Sims 5. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Игру The Sims 5 взломали
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как стало известно инсайдеру Тому Хендерсону, хакеры взломали будущую игру серии The Sims. В распоряжении энтузиастов оказалась тестовая копия тайтла, к которму специалисты подобрали ключи с помощью инструмента для защиты игр Denuvo. По словам Хендерсона, технология позволила им сгенерировать неограниченное количество токенов.

Кроме того у анонимных энтузиастов получилось запустить The Sims 5, которая в настоящий момент находится в стадии раннего тестирования. Игровые тесты начались 25 октября. Журналисты отметили, что игру можно запускать без необходимости связи с серверами издателя тайтла EA.

«Понятно, что взломать игру было довольно легко, поскольку в настоящее время она не зашифрована и работает на Unreal Engine», — отметили авторы.

Журналисты не смогли сообщить, собираются ли хакеры выложить сгенерированные ключи в свободный доступ.

EA анонсировала следующую часть игры The Sims в конце октября. По словам журналистов The Verge, будущий симулятор жизни пока сложно назвать The Sims 5, так как проект находится на ранней стадии.

Игры,Том Хендерсон,
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