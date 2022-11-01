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20 минут назад

Dosia снова в деле. Чемпионы мэйджора возвращаются в CS:GO

Cq.ruиещё 1

Киберспортивный клуб Forward Gaming объявил о возвращении на про-сцену. В этот раз организация подписала состав по CS:GO, в который вошли два чемпиона PGL Major Kraków 2017 в составе Gambit: Михаил Dosia Столяров и Рустем mou Телепов.

Forward Gaming объявил о возвращении на про-сцену
Фото: Cq.ruCq.ru

Анонс состава был сопровожден трейлером, сделанным в стиле классического «криминального» кино, который понравился подписчикам Forward Gaming. Лучше анонса я не видел в жизни.

Напомним, что Dosia и mou не выступали на профессиональной сцене CS:GO c 2021 года. Первый тогда представлял Free TON , а второй K23 соответственно.

Состав Forward Gaming по CS:GO:

  • Михаил Dosia Столяров;
  • Рустем mou Телепов;
  • Никита JIaYm Панюшкин;
  • Дмитрий ProbLeM Мартынов;
  • Владислав xiELO Лысов.
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