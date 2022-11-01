Киберспортивный клуб Forward Gaming объявил о возвращении на про-сцену. В этот раз организация подписала состав по CS:GO, в который вошли два чемпиона PGL Major Kraków 2017 в составе Gambit: Михаил Dosia Столяров и Рустем mou Телепов.

Анонс состава был сопровожден трейлером, сделанным в стиле классического «криминального» кино, который понравился подписчикам Forward Gaming. Лучше анонса я не видел в жизни.

Напомним, что Dosia и mou не выступали на профессиональной сцене CS:GO c 2021 года. Первый тогда представлял Free TON , а второй K23 соответственно.

Состав Forward Gaming по CS:GO: