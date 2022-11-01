Порноактриса Ева Эльфи могла разрушить отношения чемпиона The International 11

В одном из своих роликов на YouTube порноактриса Ева Эльфи рассказала интересную историю, которая произошла с ней на The International 2022. Оказывается, звезда фильмов для взрослых могла разрушить отношения игрока Tundra Esports Оливера Skiter Лепко с его девушкой.
Мне дали футболку Tundra, чтобы я поддержала команду во время матча. И случайным образом она была с никнеймом Оливера. Честно, я её не выбирала. Я пришла в этой футболке, делала видосы, фотки. И она, как мне сказал Оливер, возмутилась тем, что я была в его футболке. Видимо, приревновала. Ева Эльфи, порноактриса
Напомним, что Skiter в составе Tundra Esports выиграл The International 2022. За победу на главном турнире года по Dota 2 коллектив получил свыше $ 8,5 млн. Заглавное фото: Ева Эльфи