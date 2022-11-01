Как путешествовать в Minecraft и не заблудиться

Потеряться в Minecraft — проще простого. Каждый хоть раз не мог вспомнить дорогу домой, отойдя слишком далеко от базы в поисках ресурсов. Но это легко исправить, если знать всего несколько хитростей. Портал gamespot.com рассказал, как никогда не заблудиться во время путешествий в Minecraft.

Фото: Microsoft Microsoft

Самые простые приемы: тропинки, направления и знаки

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Дети в сказках отмечали свой путь хлебными крошками, но вы, вместо этого, можете сделать нечто получше. Например, отмечайте пройденный путь факелами, которые лежат без дела в инвентаре. Конечно, иногда непросто понять, куда именно «смотрит» тот или иной факел, но для этого можно использовать альтернативную функцию лопаты прямо на земле. Так вы сможете создать симпатичную, функциональную тропинку при помощи всего одного инструмента.

В Minecraft канонично не существует сторон света, вроде севера или юга, однако солнце и луна всегда восходят и садятся в одних и тех же направлениях, поэтому вы без труда можете определить, где находятся север, юг, запад и восток.

Наконец, если хитрости выше не помогут, всегда можно расставлять на своем пути большое количество знаков. Если отмечать на них направление стрелками (значками «^», «V», «>» или «<»), то вы точно не потеряетесь.

Скрафтите компас

Впрочем, вам не обязательно проделывать много работы и тщательно следить за собой, чтобы отыскать путь домой. Есть способы и проще: например, старый добрый компас. По умолчанию он всегда указывает в сторону мировой точки возрождения, где игроки появляются, впервые войдя на сервер. Благодаря этому вы всегда сможете если не вернуться домой, то как минимум добраться до знакомой местности; чем дальше ваша база от точки возрождения, тем менее эффективным будет данный метод. Это можно исправить с помощью магнетита, о котором мы расскажем чуть дальше.

Скрафтите карту

Конечно, компас поможет вам вернуться к точке возрождения, но он окажется бесполезным, если вы захотите вновь найти крутую пещеру, на которую вы случайно наткнулись не пойми где. Для таких случаев нужна карта: она делается из девяти листков бумаги, которые можно создать из сахарного тростника на верстаке. Картография потребляет немало бумаги, так что желательно заранее подготовить несколько полных стаков. После того, как вы возьмете карту в руки, на ней появится примитивная карта региона, где вы находитесь.

А если на верстаке добавить к листам бумаги компас, то получится продвинутая карта, на которой также отображается местоположение (и направление) всех игроков на сервере. Если они находятся за пределами карты, их иконка появится на кромке листа бумаги.

Кроме того, масштаб карты можно изменить на столе картографа, который можно собрать из двух деревянных досок и двух листов бумаги. После этого вы можете положить свою карту (обычную или продвинутую) в верхнее отделение стола, и еще один лист бумаги — в нижнее. Масштаб карты увеличится на один пункт. Повторите процесс еще четыре раза, чтобы получить максимальный масштаб.

Скрафтите магнетит