Microsoft официально признала убытки от продаж консолей Xbox

Вряд ли для кого-то было секретом, что Sony и Microsoft продают свои консоли себе же в убыток. По крайней мере, первые годы после релиза.

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Но эта информация подавалась под видом аналитики от экспертов — сами производители до последнего хранили молчание на эту тему. И вот, наконец-то, Microsoft высказалась о прибыльности продажи Xbox.

Оказалось, что компания и вправду продаёт консоли Xbox себе в убыток. Об этом рассказала глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер.