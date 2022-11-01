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1 час назад

Из Overwatch 2 на время убрали Мэй — ранее «отключали» других двух героев

Чемпионат.com

В октябре Blizzard убирала из Overwatch 2 возможность играть за Бастиона и Торбьорна, поскольку в их способностях обнаружились баги. То же самое недавно произошло и с Мэй.

Из Overwatch 2 временно убрали Мэй
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Героиню на время решили убрать из шутера, чтобы исправить ошибку, во время которой её способность с ледяной стеной позволяла персонажам проходить сквозь текстуры и добираться до мест, где они быть не должны. Мэй должны вернуть в следующем патче для игры, который запланирован на 15 ноября.

Мы временно убираем Мэй, чтобы устранить ошибку с её способностью «Ледяная стена». Она позволяет героям добираться до недоступных мест.

Overwatch 2 — соревновательный шутер от первого лица, в котором игрокам нужно выбирать персонажей, разделённых на классы. Игра доступна бесплатно на всех актуальных платформах.

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