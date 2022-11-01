Авторы Marvel's Midnight Suns рассказали историю Лилит

Firaxis Games в сотрудничестве с Marvel Games подготовили к выходу боевика Marvel's Midnight Suns мультипликационную короткометражку. В ней нам рассказали, как так случилось, что салемская ведьма Лилит превратилась в Мать всех демонов и как с этим связан Охотник, главный герой игры.

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Тётя Охотника, воспитавшая его после бегства Лилит, для противостояния злым силам обращается к Доктору Стрэнджу, и тот обещает любую поддержку. Но она не собирается полагаться на одного мага, пусть и сильнейшего, и собирает команду супергероев, которые бросят вызов Гидре.