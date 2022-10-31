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3 часа назад

В Рио-де-Жанейро стартовал Intel Extreme Masters Rio Major 2022

Игромания.ру

Intel Extreme Masters Rio Major 2022 с призовым фондом $1,25 млн стартовал сегодня в бразильском Рио-де-Жанейро. На турнире сыграют 24 коллектива со всего мира.

В Рио-де-Жанейро стартовал Intel Extreme Masters Rio Major 2022
Фото: ИгроманияИгромания

Турнир разбит на три стадии: Challengers, Legends и Champions. Сегодня, 31 октября, стартовала стадия Challengers. Она завершится 3 ноября. По её итогам восемь лучших команд пройдут в «Легенды», остальные покинут соревнование.

Игровые пары первого дня турнира можно увидеть на изображении ниже, которое взято с liquipedia.net.

Победитель Intel Extreme Masters Rio Major 2022 станет известен 13 ноября. Помимо денежной награды коллективы с 1-го по 8-е место также получат рейтинговые очки BLAST Premier. А чемпиону достанутся ещё и слоты на турнирах IEM Katowice 2023 и BLAST Premier Final 2022.

Игры,Intel,
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