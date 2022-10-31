Анонсирован ремейк Riven — сиквела культового квеста Myst

Разработчики создают ремейк с нуля, не используя технологии оригинальной игры конца 90-х. О дате выхода и целевых платформах пока ничего не известно.

Riven — сиквел культового квеста Myst, вышедший в 1997 году. Игра продалась невероятным на то время тиражом в 1,5 млн копий и завоевал фанатскую любовь. Год назад студия Cyan уже выпустила ремейк оригинального квеста Myst, в котором воссоздали игру в 3D для ПК и VR-устройств. Проект получил положительные отзывы от прессы и геймеров, так что сиквел явно находится в надёжных руках.