Владельцы отеля подадут в суд из-за Call of Duty: Modern Warfare 2

Администрация заведения связала сооружение именно с собой и заявила, что ни в коем случае не одобряет боевые действия, показанные в игре. Руководители даже планируют подать в суд на Activision Blizzard, ведь та не консультировалась с менеджерами и тем более не заключала никаких соглашений на демонстрацию отеля в своей игре. По словам администрации, сходство абсолютно очевидно, поэтому они всё же надеются на мирное урегулирование конфликта.