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54 минуты назад

Владельцы отеля в Амстердаме хотят подать в суд из-за Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат.com

Как сообщает нидерландская газета De Volkskrant, владельцы пятизвёздочного отеля «Консерватория» в Амстердаме недовольны картой Breenbergh Hotel из Call of Duty: Modern Warfare 2. Её действие разворачивается как раз где-то в голландской столице вокруг разрушенного отеля.

Владельцы отеля подадут в суд из-за Call of Duty: Modern Warfare 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Администрация заведения связала сооружение именно с собой и заявила, что ни в коем случае не одобряет боевые действия, показанные в игре. Руководители даже планируют подать в суд на Activision Blizzard, ведь та не консультировалась с менеджерами и тем более не заключала никаких соглашений на демонстрацию отеля в своей игре. По словам администрации, сходство абсолютно очевидно, поэтому они всё же надеются на мирное урегулирование конфликта.

Что касается Activision Blizzard, то пока издательство никак не комментировало ситуацию. Если сравнить скриншоты из игры и фотографии из отеля, то сходство действительно прослеживается.

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