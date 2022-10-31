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1 час назад

Слух: Atomic Heart всё же отложили до февраля

Чемпионат.comиещё 1

У отечественной Atomic Heart до сих пор нет даты выхода, однако релиз игры ожидается в конце этого года. По информации издания What If Gaming, игра выйдет 21 февраля 2023 года.

Atomic Heart всё же отложили до февраля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издание отметило, что источник, предоставивший информацию, очень надёжный, однако раскрывать его, само собой, не стало. Правда это или нет, неизвестно. Разработчики из студии Mundfish не подтверждали информацию, однако заявляли, что совсем скоро объявят дату релиза проекта. Возможно, это случится в ближайшие недели.

Atomic Heart представляет собой шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит взять на себя роль агента и остановить нашествие роботов. Действие тайтла развернётся в альтернативной версии СССР.

Ролиз состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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