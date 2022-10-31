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1 час назад

Создатели God of War: Ragnarok попросили не спойлерить игру

Игромания.ру

Создатели God of War: Ragnarok попросили не спойлерить игру

Создатели God of War: Ragnarok попросили не спойлерить игру
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Студия Sony Santa Monica выпустила обращение к игрокам, попросив не спойлерить детали God of War: Ragnarok.

Ранее в сеть утекли не только сюжетные моменты грядущей новинки, но и скриншоты, геймплейные сцены и другие дополнительные подробности вроде описания графических режимов и уровней сложности.

Оказалось, что ответственность за часть утечек несёт некий ритейлер, который начал продавать игру за две недели до релиза. Эта история даже разозлила творческого директора God of War (2018) Кори Барлога, который прокомментировал ситуацию.

Теперь же настал черёд самой студии — авторы отметили, что пытаются блокировать нежелательные спойлеры, однако полностью убрать их из сети уже не получится. Игрокам посоветовали заблокировать ключевые слова и хэшеги, связанные с проектом.

Sony Santa Monica

Мы ценим оказанную вами поддержку гораздо сильнее, чем можно объяснить словами. И уверяем, что игра оправдает ожидания, когда выйдет менее чем через две недели, 9 ноября.

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