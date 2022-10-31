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1 час назад

Авторы God of War Ragnarok призвали не спойлерить игру

Чемпионат.com

Ещё несколько дней назад по интернету стали гулять критические спойлеры к God of War Ragnarok. На YouTube выкладывали целые куски с прохождением определённых фрагментов, а в социальных сетях уже обсуждали ключевые сюжетные моменты проекта.

Авторы God of War Ragnarok призвали не спойлерить игру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Студия Sony Santa Monica, разработавшая игру, призвала не спойлерить её и стараться избегать упоминаний тайтла в соцсетях. Также авторы поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что стараются бороться со спойлерами всеми силами.

God of War Ragnarok уже активно рекламируют. Так, в метро Нью-Йорка и других городов можно увидеть стильные арты с Кратосом, Атреем и названием самой игры.

Релиз игры состоится 9 ноября на PS4 и PS5. Оценки проекта появятся 3 ноября.

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