Авторы God of War Ragnarok призвали не спойлерить игру

Ещё несколько дней назад по интернету стали гулять критические спойлеры к God of War Ragnarok. На YouTube выкладывали целые куски с прохождением определённых фрагментов, а в социальных сетях уже обсуждали ключевые сюжетные моменты проекта.

Студия Sony Santa Monica, разработавшая игру, призвала не спойлерить её и стараться избегать упоминаний тайтла в соцсетях. Также авторы поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что стараются бороться со спойлерами всеми силами.

God of War Ragnarok уже активно рекламируют. Так, в метро Нью-Йорка и других городов можно увидеть стильные арты с Кратосом, Атреем и названием самой игры.