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10 минут назад

Call of Duty: Modern Warfare 2 показала лучший цифровой релиз в истории PlayStation

Чемпионат.comиещё 1

Sony объявила о рекордном старте Call of Duty: Modern Warfare в истории франшизы в магазине PS Store. К сожалению, компания не назвала точных данных, однако заявила, что учитывались как предзаказы, так и покупки шутера в день релиза.

Call of Duty: Modern Warfare 2 показала лучший цифровой релиз в истории PlayStation
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Поздравляем Infinity Ward и Activision с самым крупным запуском Call of Duty в истории PlayStation Store (включая предзаказы и продажи в первый день). Call of Duty: Modern Warfare II доступна для PS4 и PS5!

Вполне возможно, поздравление от Sony — ещё один способ привлечения внимания к тому, насколько серия популярная на консолях PlayStation. Ранее японская корпорация уже выражала опасения из-за сделки между Microsoft и Activision Blizzard, из-за которой серия Call of Duty может стать эксклюзивом для ПК и Xbox. При этом американская компания подобное развитие событий якобы даже не рассматривает.

Игры,Microsoft,
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