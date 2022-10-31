Call of Duty: Modern Warfare 2 показала лучший цифровой релиз в истории PlayStation

Sony объявила о рекордном старте Call of Duty: Modern Warfare в истории франшизы в магазине PS Store. К сожалению, компания не назвала точных данных, однако заявила, что учитывались как предзаказы, так и покупки шутера в день релиза.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Поздравляем Infinity Ward и Activision с самым крупным запуском Call of Duty в истории PlayStation Store (включая предзаказы и продажи в первый день). Call of Duty: Modern Warfare II доступна для PS4 и PS5!