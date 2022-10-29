Для футболистов организуют кубок по CS:GO

Вспомнил период, когда из-за коронавируса были приостановлены все спортивные первенства. Тогда тоже проводились соревнования по CS:GO. Было очень интересно. На выходе у нас получился крупный турнир. Гордо могу сказать, что мы стали первыми, кто сделал такое в России — приводит слова Бакаева RT.