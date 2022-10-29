Игра серии Resident Evil вышла в App Store

Отмечается, что для запуска восьмой части Resident Evil от Capcom потребуется macOS 12 или новее и компьютер Mac на базе чипов семейства Apple M1 или M2. Размер игры составил 27,4 ГБ.

Релиз игры на Mac стал возможен благодаря инструментам Apple, а именно API Metal 3 и опции масштабирования изображения MetalFX Upscaling.

Пользователи, купившие Resident Evil Village, отмечают, что проект запускается на MacBook Pro 16 с чипом M1 Pro в разрешении 1440p со стабильными 60 fps, в то время как MacBook Air M1 справляется с игрой на средне-высоких настройках при разрешении Full HD и 30 кадрах в секунду.