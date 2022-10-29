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1 час назад

В Dota 2 появится озвучка Кейва Джонсона из Portal

Чемпионат.com

Valve добавит в Dota 2 новую озвучку серий убийств. Голос стандартного комментатора можно будет заменить на голос Кейва Джонсона, персонажа игры Portal 2.

В Dota 2 появится озвучка Кейва Джонсона из Portal
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Об этом стало известно во время The International 2022 — ведущие турнира записали забавный ролик с участием главы Valve Гейба Ньюэлла.

Оригинального героя озвучил актёр Джонатан Кимбл Симмонс, известный по роли Джея Джона Джеймсона (босса газеты) в фильмах о «Человеке-пауке». Вероятно, что именно он запишет реплики для нового аннонсера событий в Dota 2.

Получить комментатора Кейва Джонсона смогут владельцы боевого пропуска в Dota 2, достигшие 75 уровня Battle Pass 2022. Можно ли будет получить новую озвучку другим способом, пока не сообщается.

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