В Dota 2 появится озвучка Кейва Джонсона из Portal

Valve добавит в Dota 2 новую озвучку серий убийств. Голос стандартного комментатора можно будет заменить на голос Кейва Джонсона, персонажа игры Portal 2.
Оригинального героя озвучил актёр Джонатан Кимбл Симмонс, известный по роли Джея Джона Джеймсона (босса газеты) в фильмах о «Человеке-пауке». Вероятно, что именно он запишет реплики для нового аннонсера событий в Dota 2.
Получить комментатора Кейва Джонсона смогут владельцы боевого пропуска в Dota 2, достигшие 75 уровня Battle Pass 2022. Можно ли будет получить новую озвучку другим способом, пока не сообщается.