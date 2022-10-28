Пиковый онлайн «Сакбоя» в Steam оказался ужасным — менее 600 человек

Вчера состоялся релиз PC-порта Sackboy: A Big Adventure, но стартовые показатели проекта в Steam оказались разочаровывающими — пиковый онлайн за первые часы составил 592 человека.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На данный момент результаты порта оказались в разы хуже, чем у Uncharted: Legacy of Thieves Collection с его пиковым онлайном в 11 тысяч игроков.

Предполагалось, что сборник показал самый слабый старт среди проектов Sony на PC, однако «Сакбой» пока что ловко отобрал у него эту сомнительную пальму первенства.

Ожидается, что сильного прироста игроков у проекта не будет, учитывая те же показатели Uncharted и другие крупные релизы, отвлекающие внимание аудитории. При этом более 92% отзывов на новинку оказались положительными, хотя число рецензий не добралось и до 200.