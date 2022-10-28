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40 минут назад

Пиковый онлайн «Сакбоя» в Steam оказался ужасным — менее 600 человек

Игромания.ру

Вчера состоялся релиз PC-порта Sackboy: A Big Adventure, но стартовые показатели проекта в Steam оказались разочаровывающими — пиковый онлайн за первые часы составил 592 человека.

Пиковый онлайн «Сакбоя» в Steam оказался ужасным — менее 600 человек
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На данный момент результаты порта оказались в разы хуже, чем у Uncharted: Legacy of Thieves Collection с его пиковым онлайном в 11 тысяч игроков.

Предполагалось, что сборник показал самый слабый старт среди проектов Sony на PC, однако «Сакбой» пока что ловко отобрал у него эту сомнительную пальму первенства.

Ожидается, что сильного прироста игроков у проекта не будет, учитывая те же показатели Uncharted и другие крупные релизы, отвлекающие внимание аудитории. При этом более 92% отзывов на новинку оказались положительными, хотя число рецензий не добралось и до 200.

Приобрести ключи для Sackboy: A Big Adventure, кстати, могут и пользователи России — они доступны в магазине «Буки».

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