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59 минут назад

Брелок из Overwatch 2 в жизни стоит дешевле, чем в игре

Чемпионат.comиещё 1

Overwatch 2 после своего релиза постоянно находилась на слуху из-за различных проблем, с которыми встречались игроки. Одна из глобальных проблем шутера — высокие цены и монетизация.

Брелок из Overwatch 2 в жизни стоит дешевле, чем в игре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователь Reddit под ником hi_im_redbeard обратил внимание, что брелок «Пачимари» из Overwatch 2 стоит дороже, чем этот же брелок в реальной жизни. Купить «Пачимари» в официальном магазине Blizzard можно за $ 5, тогда как в шутере за брелок нужно заплатить 700 монет или примерно $ 7, что уже больше, чем в жизни. А для покупки в Overwatch 2 нужно купить комплект на 1000 монет за $ 10.

В комментариях шутят, что Blizzard увидит эту публикацию на Reddit и поднимет цены на физические товары по игре. По словам многих геймеров, все разговоры о плохой монетизации игры не имеют смысла, пока люди продолжают донатить в игру и покупать различные предметы.

Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах. Сейчас в игре проходит хэллоуинский ивент, в котором могут принять участие все игроки и получить награды за выполнение поставленных задач.

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