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6 минут назад

Call of Duty: Modern Warfare 2 поставила абсолютный рекорд онлайна для серии в Steam

Чемпионат.com

В семь утра прошла глобальная премьера Call of Duty: Modern Warfare 2 — игра стала доступна по всему миру на всех платформах. И игроки на ПК моментально ринулись воевать на виртуальных полях сражений, даже с учётом очень неудобно времени в большинстве регионов.

Новая Call of Duty поставила абсолютный рекорд онлайна для серии в Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Результат — моментально лучший пиковый онлайн в истории франшизы.

На пике в новую Modern Warfare 2 сыграли 238 522 человек. Помимо рекорда для серии, это ещё и четвёртый по масштабам запуск игр в 2022 году в Steam. Впереди лишь Yu-Gi-Oh! Master Duel (262 тыс.), Dying Light 2 (274 тыс.) и Elden Ring (953 тыс.).

У MW2 есть все шансы добраться до второго места в ближайшие дни, однако до Elden Ring шутер добраться исключительно после запуска бесплатной Call of Duty: Warzone 2 — это случится 16 ноября.

Показатели Call of Duty в Steam

  1. Modern Warfare 2 (2022) — 238 522 человека
  2. Black Ops 1 (2010) — 118 593 человека
  3. Modern Warfare 2 (2009) — 112 874 человека
  4. Modern Warfare 3 (2011) — 86 832 человека
  5. Black Ops 2 (2012) — 71 228 человека
  6. Black Ops 3 (2015) — 63 681 человек
  7. WWII (2017) — 56 627 человек
  8. Ghosts (2013) — 37 268 человека
  9. Advanced Warfare (2014) — 35 017 человек
  10. Infinite Warfare (2016) —15 417 человек
  11. Modern Warfare Remastered (2016) — 6075 человек
  12. World at War (2008) — 4825 человек
  13. Modern Warfare (2007) — 1796 человек
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