Новая Call of Duty поставила абсолютный рекорд онлайна для серии в Steam

В семь утра прошла глобальная премьера Call of Duty: Modern Warfare 2 — игра стала доступна по всему миру на всех платформах. И игроки на ПК моментально ринулись воевать на виртуальных полях сражений, даже с учётом очень неудобно времени в большинстве регионов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Результат — моментально лучший пиковый онлайн в истории франшизы.

На пике в новую Modern Warfare 2 сыграли 238 522 человек. Помимо рекорда для серии, это ещё и четвёртый по масштабам запуск игр в 2022 году в Steam. Впереди лишь Yu-Gi-Oh! Master Duel (262 тыс.), Dying Light 2 (274 тыс.) и Elden Ring (953 тыс.).

У MW2 есть все шансы добраться до второго места в ближайшие дни, однако до Elden Ring шутер добраться исключительно после запуска бесплатной Call of Duty: Warzone 2 — это случится 16 ноября.

Показатели Call of Duty в Steam