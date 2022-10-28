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39 минут назад

Симпл, Яторо и Шао номинированы на главную награду Esports Awards 2022

Чемпионат.com

Организаторы киберспортивной премии Esports Awards 2022 объявили всех претендентов на награды. За звание лучшего игрока 2022 года будут бороться 10 киберспортсменов из семи различных дисциплин.

Российские киберспортсмены номинированы на главную награду
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В список номинантов попали россиянин Андрей Shao Кипрский из FunPlus Phoenix по шутеру Valorant, а также керри Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук и снайпер NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылев.

Среди претендентов на главную киберспортивную награду также можно выделить Чана Faith_bian Руиду (PSG.LGD, Dota 2) и Рассела Twistzz Ван Дайкена (FaZe Clan, CS:GO).

Победителя премии Esports Awards 2022 объявят на мероприятии в Лос-Анджелесе 13 декабря. В данный момент проходит открытое голосование для всех желающих.

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