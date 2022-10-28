Valve изменит отображение даты выхода игр в Steam

Valve в блоге рассказала об изменениях в отображениях дат выхода игр. Компания отметила, что даты выхода в Steam вводились и отображались самыми разными способами. Одни разработчики показывали пользователям точную дату, другие предпочитали обходиться без конкретики, а некоторые вводили собственный текст, чтобы пошутить.

Теперь такого не будет, поскольку Valve ввела новые форматы, которыми придётся пользоваться разработчикам. С форматами можно ознакомиться ниже.

Valve отметила, что новые стандарты будут введены с 1 января 2023 года, а разработчики, у которых некорректно указана дата выхода, могут указать правильную уже с сегодняшнего дня. Если до 1 января разработчики не изменят свои шуточные даты, то их автоматически заменят на диапазон «скоро выйдет».