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21 минуту назад

Никаких шуточек. Valve изменит отображение даты выхода игр в Steam

Чемпионат.com

Valve в блоге рассказала об изменениях в отображениях дат выхода игр. Компания отметила, что даты выхода в Steam вводились и отображались самыми разными способами. Одни разработчики показывали пользователям точную дату, другие предпочитали обходиться без конкретики, а некоторые вводили собственный текст, чтобы пошутить.

Valve изменит отображение даты выхода игр в Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь такого не будет, поскольку Valve ввела новые форматы, которыми придётся пользоваться разработчикам. С форматами можно ознакомиться ниже.

  • Отображение точной даты — 24 августа 2023 года
  • Отображение месяца и года — август 2023 года
  • Отображение квартала календарного года — третий квартал 2023 года
  • Отображение года — 2023 год
  • Дата не отображается — «скоро выйдет»

Valve отметила, что новые стандарты будут введены с 1 января 2023 года, а разработчики, у которых некорректно указана дата выхода, могут указать правильную уже с сегодняшнего дня. Если до 1 января разработчики не изменят свои шуточные даты, то их автоматически заменят на диапазон «скоро выйдет».

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