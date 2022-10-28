Для Gotham Knights готовят большой патч, который улучшит производительность

Разработчики Gotham Knights решили рассказать о грядущих обновлениях для игры, над которыми уже ведётся работа. Напомним, что вчера PC-версия проекта избавилась от антипиратской защиты Denuvo и получила первый патч.

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При этом апдейт вышел небольшим, и в него не включили исправления различных проблем, связанных с производительностью и оптимизацией. Что касается патча для консолей, то он запланирован на конец недели — информацией поделятся в ближайшее время. Сообщается, что он, как и патч для PC, исправит ряд проблем, появившихся в игре после релиза.

Также разработчики готовят большой патч, который поможет улучшить общую производительность. Отдельно отмечается решение проблемы со стабильностью частоты кадров на консолях.