Для Gotham Knights готовят большой патч, который улучшит производительность

Разработчики Gotham Knights решили рассказать о грядущих обновлениях для игры, над которыми уже ведётся работа. Напомним, что вчера PC-версия проекта избавилась от антипиратской защиты Denuvo и получила первый патч.
При этом апдейт вышел небольшим, и в него не включили исправления различных проблем, связанных с производительностью и оптимизацией. Что касается патча для консолей, то он запланирован на конец недели — информацией поделятся в ближайшее время. Сообщается, что он, как и патч для PC, исправит ряд проблем, появившихся в игре после релиза.
Также разработчики готовят большой патч, который поможет улучшить общую производительность. Отдельно отмечается решение проблемы со стабильностью частоты кадров на консолях.
Напомним, что Gotham Knights доступна PC, Xbox Series и PS5. На консолях игра «заключена» в формат 30 FPS. На PC частота кадров работает не особенно стабильно — то падая в область 20 кадров, то доходя до 70.