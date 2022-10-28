CD Projekt показала арт с ранней версией Геральта из «Ведьмака»

Пару дней назад первой части «Ведьмака» исполнилось 15 лет. В этот день CD Projekt RED анонсировала ремейк первой части франшизы, а позже показали арт с ранней версией Геральта — главного героя серии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Его художником выступил Пшемек Трусциньский. Именно он создал одну из самых первых версий Геральта. На фото ниже можно увидеть, что финальный вариант ведьмака мало чем отличается от ранних набросков. Отличие лишь в габаритах Геральта — на арте он смотрится более крупным.

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