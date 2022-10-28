В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

CD Projekt показала арт с ранней версией Геральта из «Ведьмака»

Чемпионат.com

Пару дней назад первой части «Ведьмака» исполнилось 15 лет. В этот день CD Projekt RED анонсировала ремейк первой части франшизы, а позже показали арт с ранней версией Геральта — главного героя серии.

CD Projekt показала арт с ранней версией Геральта из «Ведьмака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Его художником выступил Пшемек Трусциньский. Именно он создал одну из самых первых версий Геральта. На фото ниже можно увидеть, что финальный вариант ведьмака мало чем отличается от ранних набросков. Отличие лишь в габаритах Геральта — на арте он смотрится более крупным.

Чемпионат.com

Разработка ремейка «Ведьмака» ещё находится на ранней стадии. Создание ведётся на движке Unreal Engine 5, а за все процессы отвечает польская студия Fool’s Theory под наблюдением CD Porjekt RED. Дата выхода и платформы неизвестны.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители