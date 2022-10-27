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4 часа назад

GOG Galaxy теперь можно скачать в Epic Games Store

Игромания.ру

В магазине Epic Games появилось приложение GOG Galaxy. Его можно скачать бесплатно через лаунчер EGS, и для тех, кто решит пойти таким путём, приготовлены особые подарки: две бесплатные игры.

GOG Galaxy теперь можно скачать в Epic Games Store
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Те, кто скачает GOG Galaxy через Epic Games Store, смогут до 30 октября забрать бесплатно в GOG шутер с элементами рогалика Genesis Alpha One Deluxe Edition. А с 30 октября им будет доступна платформенная антология Jazz Jackrabbit 2 Collection. Этим предложением можно будет воспользоваться до 3 ноября.

Напомним, что особенность лаунчера GOG Galaxy — в универсальности. В нём можно прописать аккаунты Steam, Epic Games, Xbox, PlayStation и другие и собрать все свои игры в одну огромную библиотеку.

И ещё одно напоминание: сейчас в GOG отдают бесплатно The Witcher: Enhanced Edition в честь анонса ремейка.

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