GOG Galaxy теперь можно скачать в Epic Games Store

В магазине Epic Games появилось приложение GOG Galaxy. Его можно скачать бесплатно через лаунчер EGS, и для тех, кто решит пойти таким путём, приготовлены особые подарки: две бесплатные игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Те, кто скачает GOG Galaxy через Epic Games Store, смогут до 30 октября забрать бесплатно в GOG шутер с элементами рогалика Genesis Alpha One Deluxe Edition. А с 30 октября им будет доступна платформенная антология Jazz Jackrabbit 2 Collection. Этим предложением можно будет воспользоваться до 3 ноября.

Напомним, что особенность лаунчера GOG Galaxy — в универсальности. В нём можно прописать аккаунты Steam, Epic Games, Xbox, PlayStation и другие и собрать все свои игры в одну огромную библиотеку.