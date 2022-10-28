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1 час назад

Отменённую RTX 4080 на 12 ГБ протестировали специалисты

Чемпионат.comиещё 1

На форуме Chiphell опубликовали результаты синтетических тестов отменённой видеокарты RTX 4080 с 12 ГБ памяти. Выяснилось, что по производительности она уступает 3090 Ti, обходя её лишь по некоторым параметрам.

Отменённую RTX 4080 на 12 ГБ протестировали специалисты
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

RTX 4080 с 12 ГБ памяти на борту работает до 25% быстрее RTX 3080 с 12 ГБ и уделывает RTX 3090 по многим показателям. А вот в сравнении с флагманской RTX 4090 её производительность в два раза меньше.

NVIDIA отменила выпуск RTX 4080 на 12 ГБ две недели назад. Под именем RTX 4080 компания планировала выпустить две совсем разные видеокарты. Версия на 12 ГБ больше походила на RTX 4070. Компания не сразу уведомила партнёров об отмене, поэтому она решила возместить им затраты на коробки и прочие издержки.

Есть вероятность, что NVIDIA выпустит RTX 4080 на 12 ГБ под названием RTX 4070 Ti.

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