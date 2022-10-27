В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Авторы Gotham Knights «помогли» хакерам взломать свою игру

Cq.ru

В ночь на 27 октября экшен про супергероев DC Gotham Knights получил обновление, которое убрало анти-пиратскую защиту Denuvo. Напомним, игра вышла пять дней назад.

Авторы Gotham Knights «помогли» хакерам взломать свою игру
Фото: Cq.ruCq.ru

Хакеры не стали терять время и тут же слили Gotham Knights на торренты вместе с вышедшими DLC и бонусами за предзаказ.

Релиз ролевого экшена про приемников Бэтмена не стал большим успехом для Warner Bros. Games. В Steam у игры смешанные отзывы: 70% положительных оценок из почти 6 тысяч пользовательских рецензий.

В Сети шутят, что разработчики сознательно убрали защиту от взлома, чтобы привлечь больше внимания потенциальной аудитории к проекту. Заглавное фото: hdqwalls.com

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители