Авторы Gotham Knights «помогли» хакерам взломать свою игру

В ночь на 27 октября экшен про супергероев DC Gotham Knights получил обновление, которое убрало анти-пиратскую защиту Denuvo. Напомним, игра вышла пять дней назад.

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Хакеры не стали терять время и тут же слили Gotham Knights на торренты вместе с вышедшими DLC и бонусами за предзаказ.

Релиз ролевого экшена про приемников Бэтмена не стал большим успехом для Warner Bros. Games. В Steam у игры смешанные отзывы: 70% положительных оценок из почти 6 тысяч пользовательских рецензий.