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1 час назад

«Столько незаслуженной ненависти». Игроки начали защищать Gotham Knights

Чемпионат.com

Спустя неделю после выхода Gotham Knights начала находить свою аудиторию. Первые дни, особенно на фоне плохих обзоров прессы, над игрой буквально издевались. Однако сейчас ситуация полностью меняется.

«Столько незаслуженной ненависти». Игроки начали защищать Gotham Knights
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня утром пользовательский рейтинг экшена превысил 70% положительных отзывов, благодаря чему оценки стали «В основном положительными», а цвет обзоров сменился с жёлтого на синий. Для Steam подобный рейтинг очень важен, поскольку от него реально зависит попадание в рекомендации и тому подобное.

В отзывах многие отмечают, что Gotham Knights получила незаслуженно много ненависти.

Пользователь Will:

Игра не так плоха, как многие пытаются её выставить. Здесь хороший сюжет, да и в целом она увлекательная и весёлая.

Пользователь Judgemean:

Чёрт побери, сколько же эта игра получает незаслуженного хейта. Да, производительность неидеальна, но сама игра в порядке! Gotham Knights получает слишком много хейта за какие-то мелочи.

Скриншот

В целом многие всё больше пишут, что сама игра — хорошая и даже отличная. Да, есть технические проблемы, но они не такие масштабные и сложные, чтобы настолько ненавидеть игру. И подобных отзывов становится всё больше, причём многие из них на основе 20-40 часов.

Gotham Knights вышла на ПК, PS5 и Xbox Series неделю назад.

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