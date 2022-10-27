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42 минуты назад

В Call of Duty: Modern Warfare&nbsp;2 уже активировали первый ядерный удар

Игромания.ру

В мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 2 уже успели запустить дебютный ядерный удар, который завершил весь матч. Об этом сообщил пользователь сети под ником Naki — для доступа к ядерному оружию нужно было совершить 30 убийств, при этом не погибнув в процессе сражений самому.

В Call of Duty: Modern Warfare 2 активировали ядерный удар
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Подобная возможность присутствовала и во многих других частях Call of Duty. Правда, в этот раз «киллстрик» в очередной раз получил новое наименование — Mass Designed Bombs. В перезапуске Modern Warfare 2019 года он, к примеру, назывался просто Nuke. Полноценный релиз самой Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится 28 октября на PlayStation, Xbox и PC, однако некоторые игроки уже получили доступ к проекту.

Правда, разработчики предупредили, что смена региона консоли ради раннего доступа может грозить временным баном.

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