В Call of Duty: Modern Warfare 2 активировали ядерный удар

В мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 2 уже успели запустить дебютный ядерный удар, который завершил весь матч. Об этом сообщил пользователь сети под ником Naki — для доступа к ядерному оружию нужно было совершить 30 убийств, при этом не погибнув в процессе сражений самому.

Подобная возможность присутствовала и во многих других частях Call of Duty. Правда, в этот раз «киллстрик» в очередной раз получил новое наименование — Mass Designed Bombs. В перезапуске Modern Warfare 2019 года он, к примеру, назывался просто Nuke. Полноценный релиз самой Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится 28 октября на PlayStation, Xbox и PC, однако некоторые игроки уже получили доступ к проекту.