В Call of Duty: Modern Warfare 2 запустили первую «ядерку»

Call of Duty: Modern Warfare 2 только-только запустилась, а кто-то уже успел запустить первую «ядерку» — это награда за убийство 30 противников без смерти.
Суть в том, что набив этот киллстрик матч сразу же заканчивается в пользу команды, игрок которого и запустил оружие массового поражения. Эта награда появилась в оригинальной Modern Warfare 2 (2009) и полюбилась игрокам, хоть и способность считалась чрезмерно несбалансированной.
Call of Duty: Modern Warfare 2 сейчас находится на втором этапе запуска: вот-вот на всех платформах откроют доступ к мультиплееру и кооперативу. После, 16 ноября, состоится запуск первого сезона и королевской битвы Warzone 2, а в середине декабря ожидается первый рейд.