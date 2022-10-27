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1 час назад

В Call of Duty: Modern Warfare 2 уже запустили первую «ядерку»

Чемпионат.comиещё 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 только-только запустилась, а кто-то уже успел запустить первую «ядерку» — это награда за убийство 30 противников без смерти.

В Call of Duty: Modern Warfare 2 запустили первую «ядерку»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Суть в том, что набив этот киллстрик матч сразу же заканчивается в пользу команды, игрок которого и запустил оружие массового поражения. Эта награда появилась в оригинальной Modern Warfare 2 (2009) и полюбилась игрокам, хоть и способность считалась чрезмерно несбалансированной.

Забавный факт: в MW2 награду переименовали с «Ядерной ракеты» на «Бомбы массового поражения».

Call of Duty: Modern Warfare 2 сейчас находится на втором этапе запуска: вот-вот на всех платформах откроют доступ к мультиплееру и кооперативу. После, 16 ноября, состоится запуск первого сезона и королевской битвы Warzone 2, а в середине декабря ожидается первый рейд.

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