В Call of Duty: Modern Warfare 2 запустили первую «ядерку»

Call of Duty: Modern Warfare 2 только-только запустилась, а кто-то уже успел запустить первую «ядерку» — это награда за убийство 30 противников без смерти.

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Суть в том, что набив этот киллстрик матч сразу же заканчивается в пользу команды, игрок которого и запустил оружие массового поражения. Эта награда появилась в оригинальной Modern Warfare 2 (2009) и полюбилась игрокам, хоть и способность считалась чрезмерно несбалансированной.

Забавный факт: в MW2 награду переименовали с «Ядерной ракеты» на «Бомбы массового поражения».