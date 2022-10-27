Снайпер Dev1ce официально вернулся в Astralis по CS:GO

Снайпер Николай dev1ce Ридтц возвращается в датскую команду Astralis по CS:GO. Киберспортсмена проводили в клубе Ninjas in Pyjamas , который он представлял с весны 2021 года, и выпустили прощальное видео.

Dev1ce играл за Astralis с 2016 по 2021 год. В составе команды датчанин стал четырехкратным победителем мейджоров. После перехода в Ninjas in Pyjamas Ридтц выступал за клуб лишь полгода, а затем перешел в инактив, чтобы восстановить ментальное здоровье.