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53 минуты назад

«Он дома»: Dev1ce официально вернулся в Astralis

Cq.ru

Снайпер Николай dev1ce Ридтц возвращается в датскую команду Astralis по CS:GO. Киберспортсмена проводили в клубе Ninjas in Pyjamas , который он представлял с весны 2021 года, и выпустили прощальное видео.

Снайпер Dev1ce официально вернулся в Astralis по CS:GO
Фото: Cq.ruCq.ru

Dev1ce играл за Astralis с 2016 по 2021 год. В составе команды датчанин стал четырехкратным победителем мейджоров. После перехода в Ninjas in Pyjamas Ридтц выступал за клуб лишь полгода, а затем перешел в инактив, чтобы восстановить ментальное здоровье.

Датская команда тепло приветствовала возвращение dev1ce. В Твиттере организации выложили соответствующий ролик с подписью «Он дома». Заглавное фото: HLTV

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