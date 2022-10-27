В ремейке The Witcher появится то, чего не хватало оригинальной игре

После вчерашнего анонса ремейка оригинальной The Witcher 2007 года разработчики из CD Projekt RED не спешат делиться подробностями об усовершенствованной версии игры, но кое-что все же стало известно.

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Еще во время анонса пяти новых проектов CDPR упомянула, что в игре с условным наименованием Canis Majoris, которая оказалась ремейком «Ведьмака», будет открытый мир. Об этом было прямо сказано в отчете для инвесторов.