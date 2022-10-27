В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
49 минут назад

В ремейке The Witcher появится то, чего не хватало оригинальной игре

Cq.ru

После вчерашнего анонса ремейка оригинальной The Witcher 2007 года разработчики из CD Projekt RED не спешат делиться подробностями об усовершенствованной версии игры, но кое-что все же стало известно.

В ремейке The Witcher появится то, чего не хватало оригинальной игре
Фото: Cq.ruCq.ru

Еще во время анонса пяти новых проектов CDPR упомянула, что в игре с условным наименованием Canis Majoris, которая оказалась ремейком «Ведьмака», будет открытый мир. Об этом было прямо сказано в отчете для инвесторов.

Напомним, в The Witcher мир делился на просторные локации, между которыми игрок постоянно перемещался. Возможности современных технологией, в частности движка Unreal Engine 5, позволят авторам реализовать полностью открыть мир, как например в The Witcher 3. Заглавное фото: rare-gallery.com

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители