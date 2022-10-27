Фото: красочная реклама God of War Ragnarok в метро

God of War Ragnarok выйдет уже совсем скоро, поэтому Sony запустила рекламную кампанию игры по всему миру. В Сети также появились фото, на которых можно увидеть рекламу проекта в метро в Нью-Йорке, Мумбаи и других местах.

На рекламе красуются Кратос с Атреем, название игры и несколько артов. God of War Ragnarok не вагонах метро смотрится впечатляюще.

God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года. В игре Кратосу и Атрею предстоит столкнуться с новыми испытаниями, завести новых друзей и встретиться с могущественными врагами.