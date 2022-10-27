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7 часов назад

Фото: красочная реклама God of War Ragnarok в метро

Чемпионат.comиещё 3

God of War Ragnarok выйдет уже совсем скоро, поэтому Sony запустила рекламную кампанию игры по всему миру. В Сети также появились фото, на которых можно увидеть рекламу проекта в метро в Нью-Йорке, Мумбаи и других местах.

Фото: красочная реклама God of War Ragnarok в метро
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На рекламе красуются Кратос с Атреем, название игры и несколько артов. God of War Ragnarok не вагонах метро смотрится впечатляюще.

God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года. В игре Кратосу и Атрею предстоит столкнуться с новыми испытаниями, завести новых друзей и встретиться с могущественными врагами.

Релиз игры состоится на PS4 и PS5 уже 9 ноября. Обзоры тайтла появятся 3 ноября — в этот день спадает эмбарго. В Сети уже есть спойлеры к игре, так что будьте предельно осторожны.

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