Карточная Marvel Snap за неделю заработала больше $ 2 млн

Карточная игра Marvel Snap вышла 18 октября и оказалась чрезвычайно популярной. По данным AppMagic, выручка от игры в AppStore составила $ 1,3 млн, в то время как игра на Android принесла $ 737 тыс.

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Что касается стран, то наибольшую прибыль пока приносит США — $ 1,2 млн. На втором месте расположились Филиппины с доходом в $ 186 тыc. С игры в Корее удалось заработать $ 142 тыс., а Австралия принесла разработчикам $ 141 тыс.

Также создатели отметили, что с момента релиза игру скачали более 5,3 млн раз. Это очень достойные показатели для игры подобного калибра. Из этих 5,3 млн примерно 1,3 млн скачиваний пришлись на США, а в Бразилии проект скачали более 433 тыс. раз.