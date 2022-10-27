Bioware завершила этап альфа-тестирования Dragon Age: Dreadwolf

Глава BioWare Гэри Маккей сообщил о том, что команда завершила этап альфа-тестирования Dragon Age: Dreadwolf. Игру уже можно пройти от начала и до конца.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Конечно, это не значит, что проект уже готов — впереди ещё много работы. Сейчас Bioware сосредотачивается на проработке визуализации до её конечного вида и совершенствовании игрового процесса. В этом разработчикам помогут мнения команды проверки качества, внутренних тестировщиков, членов Совета сообщества и других людей с уникальным мировоззрением и жизненным опытом.

По словам Маккея, больше всего в Dragon Age: Dreadwolf ему нравятся персонажи — «спутники, союзники и злодеи органично вплетены в игру» и помогают лучше раскрыть мир и происходящее вокруг. А ещё команде не терпится показать фанатам уголки Тедаса, которые ранее упоминали, но ещё не давали исследовать, например город Минратоус, столицу империи Тевинтер.

При этом Маккей напомнил, что Bioware продолжает усердно трудится над концепцией новой одиночной игры серии Mass Effect и над обновлениями для Star Wars: The Old Republic.