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1 час назад

«Халява — двигатель онлайна». Стример NS оценил бесплатную раздачу аркан в Dota 2

Чемпионат.comиещё 1

Популярный стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов позитивно отреагировал на решение Valve подарить всем игрокам в Dota 2 предмет качества «Аркана», боевой пропуск и месячную подписку на сервис Dota Plus.

Стример NS оценил бесплатную раздачу аркан в Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В своём Telegram он отметил, что это позволит разработчикам вернуть в «Доту» большое число игроков

Для странных людей, которые пишут «а в чём подвох?», напомню, что это просто пиксели, для Valve они бесплатны, и их можно сколько угодно раздавать. Чтобы их получить, надо сыграть 10 игр — таким образом разработчики возвращают десятки тысяч неактивных игроков. Крепкое решение, потому что Dota 2 таких штук очень не хватает. Халява — двигатель онлайна и будущего заработка на этом онлайне.

До января 2023 года каждый игрок, который проведёт минимум 10 матчей в Dota 2, может бесплатно получить любую аркану, Battle Pass и Dota Plus — такой подарок Valve сделала перед решающими матчами The International 2022.

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