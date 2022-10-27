Стример NS оценил бесплатную раздачу аркан в Dota 2

Для странных людей, которые пишут «а в чём подвох?», напомню, что это просто пиксели, для Valve они бесплатны, и их можно сколько угодно раздавать. Чтобы их получить, надо сыграть 10 игр — таким образом разработчики возвращают десятки тысяч неактивных игроков. Крепкое решение, потому что Dota 2 таких штук очень не хватает. Халява — двигатель онлайна и будущего заработка на этом онлайне.