Релиз новой игры отменили в Японии из-за чрезмерной жестокости

Игра The Callisto Protocol не выйдет в Японии — из-за чрезмерной жестокости она не прошла цензуру рейтинговой комиссии страны. Об этом сообщает портал Screenrant.

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Известно, что комиссия просила разработчика внести в игру изменения, чтобы соответствовать критериям возрастного рейтинга, но получила отказ. По мнению создателей The Callisto Protocol, отказ от жестоких убийств и насилия повлияет на пользовательский опыт и ожидания от игры.

The Callisto Protocol — хоррор-игра от студии Striking Distance. Ее руководителем выступает Глен Скофилд, создатель серии Dead Space. Действие проекта разворачивается в 2320 году в космической тюрьме «Черная сталь», расположенной на спутнике Юпитера Каллисто. Главный герой Джейкоб Ли, роль которого исполнил актер Джош Дюамель, терпит крушение и попадает на Каллисто. Там он узнает, что тюрьму заполонили мутанты, и спастись Ли сможет только после победы над монстрами.