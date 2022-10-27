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45 минут назад

Игра The Callisto Protocol не выйдет в Японии из-за чрезмерного насилия

Газета.Ruиещё 2

Игра The Callisto Protocol не выйдет в Японии — из-за чрезмерной жестокости она не прошла цензуру рейтинговой комиссии страны. Об этом сообщает портал Screenrant.

Релиз новой игры отменили в Японии из-за чрезмерной жестокости
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что комиссия просила разработчика внести в игру изменения, чтобы соответствовать критериям возрастного рейтинга, но получила отказ. По мнению создателей The Callisto Protocol, отказ от жестоких убийств и насилия повлияет на пользовательский опыт и ожидания от игры.

The Callisto Protocol — хоррор-игра от студии Striking Distance. Ее руководителем выступает Глен Скофилд, создатель серии Dead Space. Действие проекта разворачивается в 2320 году в космической тюрьме «Черная сталь», расположенной на спутнике Юпитера Каллисто. Главный герой Джейкоб Ли, роль которого исполнил актер Джош Дюамель, терпит крушение и попадает на Каллисто. Там он узнает, что тюрьму заполонили мутанты, и спастись Ли сможет только после победы над монстрами.

Релиз игры назначен на 2 декабря 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Игры,Джош Дюамель,
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