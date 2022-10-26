Новая игра Хидео Кодзимы будет «как новое медиа»

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима в своей новой игре представит миру совершенно новое медиа, которое перевернёт не только игровую индустрию, но и мир кино. Об этом глава Kojima Productions рассказал журналистам The Guardian.

Вы можете проводить успешные эксперименты, но между экспериментом и местом, где он становится частью повседневности, лежит большое расстояние.

Вероятно, Хидео планирует сделать революцию в медиа в Overdose — в одной из двух игр, которые сейчас разрабатывает Kojima Productions. Том Хендерсон летом заявлял, что Overdose — это облачная игра, которую Кодзима создаёт для Microsoft. В одной из этих игр точно появится актриса Эль Фаннинг. Скорее всего, второй создаваемый Кодзимой проект — это Death Stranding 2.